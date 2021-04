PROS apresenta novo diretório e sede

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) apresentou nesta quarta-feira (14) o novo diretório estadual e nova sede do partido, no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus. O evento restrito a poucos convidados por causa das limitações sanitárias impostas pela pandemia contou com a presença do presidente nacional da legenda, Eurípedes Junior, do novo presidente estadual da legenda, Doutor Mike, além dos presidentes estaduais do Partido Social Cristão (PSC), Milton Castro, e do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Nilmar Oliveira.

O partido, fundado em 2011, conta com mais de 123 mil filiados nacionalmente e cinco mil filiados distribuídos pelos 62 municípios do Amazonas. Dentre os grandes desafios assumidos pelo novo presidente estadual do PROS, está a ampliação do quadro do partido com a inserção de membros de diversos segmentos sociais como jovens, mulheres, idosos, representantes de minorias. Faz parte ainda do projeto da nova direção o aumento do número de deputados estaduais e federais do partido nas próximas eleições.

“É com muito entusiasmo, muita força de vontade, que recebemos essa missão do presidente nacional do partido, Eurípedes Júnior. Já estamos preparando uma nominata, para que possamos construir uma candidatura e concorrer de igual pra igual, a fim de termos dois deputados federais do partido na bancada do Amazonas no Congresso Nacional”, declarou o presidente da legenda, Dr. Mike Ezequias.

De acordo com Doutor Mike, o objetivo é colocar o Pros entre as legendas mais relevantes da política amazonense. “Nossa missão é organizar, estruturar, viajar todos os municípios do interior, reestruturando os diretórios municipais, fortalecendo cada um deles, para que possamos fazer do Pros o maior partido do Estado do Amazonas, e, se Deus quiser, um dos maiores do Brasil. Essa é nossa missão e a gente está aqui com muita força e determinação pra chegarmos lá”, declarou.

O presidente nacional do partido, Eurípedes Júnior, também marcou presença no evento e comentou a posse da nova diretoria. “Nosso compromisso firmado aqui hoje foi de eleger um deputado federal do partido, e eu não tenho dúvida de que iremos construir um projeto para isso”, declarou.

Ele também destacou o papel do novo presidente estadual do partido. “É renovação política. Colocar uma pessoa do bem. É necessária a renovação. A pessoa do Doutor Mike representa isso, a renovação política do Amazonas”, declarou.

Também prestigiaram o novo ponto de partida da legenda de número 90 os presidentes do PSC e PRTB, respectivamente Milton Castro e Nilmar Oliveira. “O PSC veio prestigiar a nova mesa diretora, o Doutor Mike, que é um parceiro. Foi candidato a deputado e a vereador pelo PSC. Um irmão que caminhou conosco desde o início, em 2018”, destacou Milton.

“Foi uma honra estar aqui a convite do nosso querido Doutor Mike. O Pros é um elo importante da aliança que estamos trabalhando para as eleições de 2022”, destacou. “O novo presidente, Doutor Mike tem um trabalho muito forte em sua clínica no Coroado, é extremamente querido e já se destaca como liderança em nosso estado”, comentou ainda o doutor em Economia.

Sobre o novo presidente

Mike Ezequias do Nascimento, 45, é cirurgião dentista, casado com Kathlen Braz, que é secretária da Mulher do PROS e pai de três filhos. Natural de São Luís (MA), foi radicado em Boa Vista (RR), de onde migrou para Manaus aos 16 anos em busca de melhores condições de vida. Chegou a morar na rua, mas através do trabalho e do estudo concluiu a faculdade de Odontologia e se especializou na profissão.

Entusiasta dos trabalhos sociais, realiza trabalho voluntário fixo em duas instituições, o Lar de Vitórias, no Japiim, que presta assistência a crianças portadoras de necessidades especiais, e o Instituto Transformando Vidas (ITV), na Colônia Antônio Aleixo, onde realiza atendimentos odontológicos para crianças carentes da comunidade.

Foi candidato em 2018 a deputado estadual pelo PSC, mesmo ano que trabalhou como coordenador de Interior na campanha do atual governador do Amazonas Wilson Lima. Com o advento dos trabalhos realizados em campanha, foi nomeado para integrar a comissão de transição da saúde entre os governos Amazonino Mendes e Wilson Lima.

No ano seguinte (2019) assumiu a presidência da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES), deixando o cargo para cuidar de suas clinicas que necessitavam de atenção. Na campanha municipal de 2020, foi candidato a vereador de Manaus também pelo PSC.

*Com informações da assessoria

