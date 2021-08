PROS Amazonas investe na renovação do quadro

No último sábado (21), os novos dirigentes do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Manaquiri, município localizado a 54 quilômetros de Manaus em linha reta, tomaram posse numa cerimônia que contou com a participação do presidente do diretório estadual, dr. Mike Ezequias. O grupo assumiu com a meta de renovar o quadro de filiados, investindo principalmente na atração dos jovens.

O presidente do PROS de Manaquiri, professor Orlan Souza dos Santos, que foi vereador no município por dois mandatos consecutivos, no dia da posse, filiou novos integrantes e declarou que pretende intensificar a captação ainda nos próximos meses. “Vamos estruturar uma campanha para atrair novos nomes para o partido a fim de ampliar a base. Na última eleição, tivemos um desempenho baixo porque contávamos apenas com 20 filiados e pouco apoio”, explicou o presidente Orlan.

Nas eleições de 2020, o PROS de Manaquiri inscreveu 12 candidatos a vereador, mas três tiveram as candidaturas impugnadas por motivos diversos. O presidente Orlan concorreu à prefeitura com recursos que totalizaram pouco mais de R$ 19 mil. Ficou em terceiro lugar na disputa com 620 votos. O eleito foi Jair Souto (MDB) que obteve 6.260 votos após receber repasses que juntos somaram cerca de R$ 310 mil.

Análise dos eleitores

No ano passado, segundo dados do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil detinha 147.918.483 eleitores aptos a votar, desse total cerca de 2,5 milhões estavam no Amazonas. A população jovem também vem crescendo neste segmento. Eleitores brasileiros na faixa de 16 anos a 24 anos contabilizavam 20.071.319. No Amazonas, nesta faixa etária, o estado contava com 466.228 eleitores.

“Estamos convidando as pessoas para entrar no PROS para fazer parte da história deste estado. Todos aqui têm a mesma importância. Iremos investir na preparação dos novos gestores, inclusive com capacitação em diversas áreas como oratória e planejamento. Pretendemos formar um time coeso que irá atuar diretamente no levantamento das demandas do município. Os jovens podem ajudar neste processo porque circulam por toda a cidade e querem aprender como se faz política na essência”, declarou o presidente do PROS-AM, dr. Mike Ezequias.

Ainda no sábado, dois jovens passaram a integrar o quadro do PROS de Manaquiri. O microempresário Gustavo dos Santos de 20 anos vê no partido a possibilidade de proporcionar um novo caminho para os amigos. “Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Aos poucos fui tornando os meus sonhos realidade. Mas tenho muitos amigos que ainda não sabem o que fazer, nem encontram portas abertas. Se o partido focar na qualificação dos jovens, problemas como alcoolismo, drogas, podem diminuir”, falou o microempresário.

Tiago Alves, 17 anos, é finalista do ensino médio. No ano passado, iniciou pesquisa sobre possíveis profissões e ocupações. Quando recebeu o convite para ingressar no PROS, não teve dúvidas. “Quero fazer a diferença. Quero falar bem em público como o dr. Mike, quero mudar o que tá errado. Li sobre a vida do Wilson Lima. Vi que era um cara sem dinheiro como eu. Se ele conseguiu, eu também posso chegar lá”, declarou com um grande sorriso no rosto.

Comentarios