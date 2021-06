PROS-AM reúne base na CMM

O presidente do diretório estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dr. Mike Ezequias, reuniu a bancada de parlamentares da capital, na Câmara Municipal de Manaus, nesta segunda-feira (21), para discutir as diretrizes da legenda. Os vereadores Wallace Oliveira e Elan Alencar compareceram, juntamente com suas equipes.

Durante o encontro, foi destacado o projeto do partido que está sendo desenhado em 2021 a fim de fortalecer a base para as eleições de 2022. O PROS Amazonas tem a pretensão de eleger dois deputados estaduais e um deputado federal. “O PROS, fundado em 2011, conta com mais de 123 mil filiados nacionalmente, sendo que cinco mil filiados estão distribuídos pelos 62 municípios do Amazonas. Estamos conversando com diversas lideranças na capital e no interior para ampliar o número de filiados e reverberar nossa maior bandeira, que é a da redução da carga tributária”, explicou o presidente do diretório estadual.

A estratégia de atração de novos integrantes passa pela conscientização da força que o coletivo pode exercer sobre o parlamento. “Os impostos são necessários para a manutenção dos serviços públicos. No entanto, deve ser revisto com urgência o excesso de cobrança sobre itens essenciais como absorventes femininos. A pobreza menstrual afeta milhares de meninas e jovens que deixam de ir à escola porque não podem pagar pelo produto. Mesmo sendo essencial para elas, a carga tributária dos absorventes é de 27,5%. O PROS luta para que a alíquota maior seja cobrada de itens supérfluos e não de produtos essenciais para a vida”, explicou Dr. Mike.

União para enfrentar a pandemia

A triste marca de 500 mil mortes causadas pela Covid-19, alcançada neste final de semana, foi lembrada por Dr. Mike, que é da área de saúde. Ele se emocionou ao pedir apoio para enfrentar a doença que levou no ano passado seu pai de criação e o pai biológico. “Não é apenas um número. Esse quantitativo representa vidas, sonhos de pessoas que eram importantes para as suas famílias. Eu perdi meus dois pais assim como várias famílias, inclusive, muitos colegas da saúde tiveram perdas irreparáveis. Os governos federal, estadual e municipal se uniram. Agora, nós também temos de nos unir, usando máscaras e evitando aglomerações”, pediu aos presentes.

O vereador Wallace Oliveira, que é presidente do PROS municipal de Manaus, destacou que o partido trilha um caminho com chance de conquistas. “Nós temos tranqüilidade para afirmar que alçaremos grandes vôos com a nova sede em lugar de boa visibilidade (localizada na Avenida Tefé, bairro Japiim) e com esta equipe afinada e ativa”, prospectou.

O vereador Elan Alencar confia na integração do grupo como um elemento fundamental para o aumento do número de parlamentares. “Hoje, nós estamos alinhados com os preceitos do partido. Respeitamos as decisões e acredito que estaremos ainda mais unidos em benefício da cidade e do povo que tanto espera de nós”, ponderou.

