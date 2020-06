Projeto realiza live para crianças nesta sexta-feira

Que tal aproveitar o isolamento social para curtir uma live promovida pelo parque Cidade da Criança, no Aleixo, zona Centro-Sul, com muita contação de história para os pequenos? O projeto de entretenimento, realizado pela Prefeitura de Manaus, vai trazer clássicos da literatura infantil aos seguidores do perfil @parquecidadedacrianca, no Instagram, a partir das 17h, desta sexta-feira, 12/6.

As transmissões ao vivo têm como proposta levar um pouco de leveza e alegria para os lares, neste período de pandemia e isolamento social. A live vai contar com a participação especial das youtubers Thainá Valente e Karyme Dibo, que prometem animar a criançada com toda a magia dos contos infantis.

“Já realizamos nove lives, essa será a décima. As transmissões acontecem sempre uma vez por semana. As histórias contadas são de clássicos da literatura popular de escritores brasileiros, direcionadas ao público infantil, além de abordar temas importantes como: amizade, solidariedade, bondade, educação, honestidade, respeito e humildade”, explicou a coordenadora do parque Cidade da Criança, Socorro Andrade.

Com a suspensão de eventos de qualquer natureza até o fim de junho deste ano, conforme o Decreto nº 4.809/2020, a forma encontrada para levar entretenimento, brincadeiras e atividades de lazer às crianças foi por meio das lives, neste período de quarentena.

