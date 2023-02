Projeto Mirante e largo de São Vicente recebe licença ambiental do Ipaam

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), obteve a licença prévia 002/2023 do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para a implantação do projeto de reuso e reabilitação do mirante Lúcia Almeida e largo de São Vicente, no Centro, na avenida 7 de Setembro, nº 50 (antiga sede da Companhia Energética do Amazonas/Ceam).

O projeto, de autoria da equipe do Implurb e também aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan-AM), prevê a transformação de um prédio abandonado em uma área de lazer vertical inédita na capital dentro do programa “Nosso Centro”.

O edifício terá uso de entretenimento, lazer, contemplação e negócios às margens do rio Negro e a obra tem recursos da Prefeitura de Manaus. O prédio não é considerado uma unidade histórica. A licença ambiental tem validade de 1 ano.

O “Nosso Centro” faz parte do plano de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, lançado pelo prefeito David Almeida em 2021.

“A previsão da Prefeitura de Manaus é ter a obra concluída em 2023. Será um marco importante na gestão do prefeito David Almeida”, comentou o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente.

O memorial descritivo do largo e mirante apresenta detalhamento para fornecer o entendimento do conceito arquitetônico e de vários usos que passarão a existir no espaço, além de destacar a importância da intervenção como polo dinamizador para a região central.

Como é um grande equipamento urbano, ele foi projetado para abrigar várias ações de cultura, lazer, gastronomia, negócios e muito mais, tendo como fundo a vista do rio Negro.