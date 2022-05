Projeto leva os espetáculos lúdicos “Imundo de Sofia” e “Roda na Praça” para o interior

MANAUS, AM — Depois de passar por seis municípios da calha do rio Solimões, o projeto cultural “Palhaçaria Navegante” volta a circular pelo interior do Amazonas, levando riso e alegria na bagagem. Entre os dias 4 e 11 de maio, a trupe de artistas se apresenta nos municípios de Beruri, Anamã e Caapiranga com os espetáculos teatrais/circenses “Imundo de Sofia” e “Roda na Praça”. A iniciativa recebe o apoio do Governo do Amazonas, por meio do “Prêmio Amazonas Cultura em Rede”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Segundo a coordenadora e produtora Ana Oliveira, da FitaCrepe Filmes e Artes Cênicas, a equipe é composta de 20 pessoas, entre palhaços, malabaristas, técnicos e a tripulação do barco alugado para a viagem.

“Agora vamos poder realizar o projeto no seu formato original, porque ano passado, devido à pandemia, tivemos que readequar o formato das apresentações para diminuir os riscos. Dessa vez, ficaremos em cada município por dois dias, o que vai possibilitar uma troca maior com a população. Já estamos muito animados!”, afirma a produtora.

Para ela, poder sair do “eixo” da capital para se apresentar em outras regiões do estado é importante para criar redes e fortalecer laços por meio da arte.

Em 2021, o projeto “Palhaçaria Navegante” passou por Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tefé, Coari, Codajás e Anori, com apoio do Programa Cultura Criativa 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmios Feliciano Lana e Equipa Cultura, do Governo do Amazonas, e do Prêmio Funarte de Apoio ao Espetáculo Circense 2020, do Governo Federal.

“É quase que um dever cívico de todo artista de escoar a sua produção, de atingir outras populações, então são muito importantes essas políticas públicas de fomento que permitem que a gente chegue nos lugares mais distantes. Quem está lá também tem direito a esse acesso e talvez se descobrir artista. Tudo isso só faz a gente crescer em humanidade”, acrescenta Oliveira.

Os espetáculos

“Imundo de Sofia” é um solo que surgiu da vontade de dar voz e cor às pessoas que, normalmente, são invisibilizadas na nossa sociedade, trazendo à cena uma palhaça faxineira, interpretada por Ana Oliveira. O espetáculo foi dirigido por um dos grandes nomes da palhaçaria brasileira, Ricardo Puccetti, do Lume Teatro (SP).

“Roda na Praça” é um projeto de palhaçaria que se propõe a levar o circo para espaços públicos, com um elenco de artistas de vários segmentos e diferentes técnicas. O projeto iniciou suas atividades em 2016, em Manaus, e já passou por Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Londrina (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Programação

Beruri

4 de maio

15h30 – Imundo de Sofia

19h – Roda na Praça

Local: Quadra da Escola José Bernardo de Moraes

5 de maio

9h30 – Roda na Praça

19h – Imundo de Sofia

Local: Quadra da Escola José Bernardo de Moraes

Anamã

7 de maio

19h30 – Roda na Praça

Local: Praça Franciscana

8 de maio

19h30 – Imundo de Sofia

Local: Praça Franciscana

Caapiranga

10 de maio

19h30 – Imundo de Sofia

Local: Praça Waldomiro Moraes de Castro (Praça do Porto)

11 de maio

19h30 – Roda na Praça

Local: Praça Waldomiro Moraes de Castro (Praça do Porto)