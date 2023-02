Projeto incentiva vacinação contra Covid-19 de venezuelanos em Manaus

MANAUS — Ampliar o alcance da vacinação contra a Covid-19 entre refugiados e migrantes venezuelanos, não indígenas e indígenas, em Manaus, sensibilizar sobre a importância das vacinas, bem como conscientizar sobre os riscos da não vacinação, são os principais objetivos do projeto “Vacina para todos”, que está sendo executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos.

A meta do projeto “Vacina para Todos” é incentivar mais de três mil venezuelanos a se vacinarem. Para isso, a iniciativa fará a produção e distribuição de material informativo (como cartazes, flyer, cartilhas e outros impressos), além da divulgação de vídeos com orientações sobre a importância da vacinação, prevenção da doença e como acessar a rede pública de saúde. Também haverá uma ampla divulgação nas redes sociais, inclusive com posts em espanhol e na língua indígena Warao.

O projeto está sendo realizado em Manaus, que é considerado um dos principais destinos de pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela, atrás apenas de Boa Vista (RR). Atualmente, estima-se que aproximadamente 40 mil venezuelanos estejam no Amazonas, segundo dados da Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

O diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, afirma que o “Vacina para todos” também terá um direcionamento especial para os indígenas do povo Warao, com materiais produzidos na língua nativa e ações focadas nessas comunidades.

“Para atingir o público-alvo, com respeito às diversidades, a iniciativa também promoverá ações de educação permanente com atualizações e capacitações dos profissionais das equipes técnicas de saúde de referência, e a elaboração de materiais técnicos de apoio”, comenta Tulio Duarte.

As ações do projeto “Vacina para Todos” ainda têm como objetivo a vacinação em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus, além de abrigos e locais de concentração da comunidade venezuelana.

“O ‘Vacina para Todos’ tem grande importância, principalmente porque a cultura da vacinação entre a comunidade venezuelana ainda é baixa, o que leva ao comprometimento de saúde dessa população muito fragilizada, e colabora para o surgimento de novas variantes do vírus. Muitas vezes, nossos irmãos venezuelanos manifestam um grande medo causado pela desinformação e isso faz com que os índices de vacinação, de todo tipo, entre os venezuelanos ainda sejam baixos. Essa situação gera reflexo também na vacinação das crianças contra outras doenças como sarampo e poliomielite, entre outras. Além disso, os adultos evitam a vacina contra o H1N1 e os adolescentes evitam a vacina contra o HPV”, enfatiza Tulio Duarte.

O projeto “Vacina para Todos” é realizado pelo Hermanitos, com incentivos da Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), por meio do NPI Expan e Sitawi (Finanças do Bem). Juntas, essas instituições formaram uma parceria para apoiar a “Resposta à Covid-19”, na região amazônica brasileira.

Venezuelanos

Aproximadamente 7,1 milhões de venezuelanos (em torno de 20% do total) vivem atualmente como migrantes ou refugiados em diferentes partes do mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), de setembro de 2022. De acordo com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, os venezuelanos deixam seu país não por causa de uma guerra convencional ou de um desastre natural, mas por cinco razões primordiais: uma emergência humanitária complexa, violações dos direitos humanos, violência generalizada, o colapso dos serviços públicos e o colapso econômico.

A América Latina e Caribe somam mais de 5.960.556 venezuelanos. Este número supera o total da população de 100 países e territórios, entre eles Costa Rica, Noruega e Irlanda. Os migrantes e refugiados venezuelanos podem caminhar até quatro mil quilômetros, por meio do continente, para chegar a outro país e obter as suas necessidades básicas.

Segundo dados da Acnur, em 2014, no estado de Roraima, ocorreu o primeiro registro da presença de indígena Warao no Brasil. Ao final de 2016, ocorreram os primeiros deslocamentos dos Warao em Roraima e Amazonas. Em 2018, os Warao passaram a se deslocar para o interior do estado do Pará. Dois anos depois, os deslocamentos de Warao já compreendiam ao menos 74 cidades das cinco regiões brasileiras.

Sobre o Hermanitos

O Hermanitos, que executará o Projeto Vacina para Todos – Manaus sem Covid-19, tem como principal objetivo promover ações que visam a melhoria da qualidade de vida de migrantes e refugiados venezuelanos, em Manaus, bem como sua integração na sociedade por meio da inserção no mercado local de trabalho e na promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.