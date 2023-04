Projeto desenvolvido em escola municipal incentiva a preservação de animais da fauna amazônica

Com o objetivo de potencializar a imaginação e a preservação do meio ambiente, a escola municipal Santa Rosa 2, no Tarumã, zona Oeste, da Prefeitura de Manaus, criou o projeto Lab Maker Criatividade e sustentabilidade a partir da cultura maker. A iniciativa teve início em 2022 com 50 crianças de cinco e seis anos do segundo período da educação infantil.

A unidade fica no Parque das Tribos e atende mais de mil alunos indígenas, de 16 etnias, e não indígenas. O projeto surgiu da ideia de trabalhar com materiais sustentáveis para estimular a criatividade dos alunos.

Vale reforçar que o tema do projeto nasceu da sugestão dos próprios alunos e contou com a participação de toda a comunidade. Por meio de pesquisas e estudos, os pequenos escolheram os animais da fauna amazônica e fizeram a representação com esculturas de madeira.

“As famílias participaram e fizeram a curadoria de todo o material, trouxeram a madeira. É muito gratificante ver o produto de tudo isso e ver que, de fato, houve aprendizado em relação a esse tema”, comentou a professora Mariana Campos, idealizadora do projeto.

Para a gestora da escola, Tathiane Gusmão, a ideia auxilia diretamente no aprendizado das crianças. “O projeto é de grande importância para o desenvolvimento das crianças, além da fala, o cognitivo e as relações sociais se ampliaram e, visando a preservação, trouxe uma referência para os alunos da educação infantil”, comentou.

A iniciativa vai além da sala de aula, permitindo que os alunos possam reproduzir no decorrer do dia, a preocupação e a proteção dos animais e da fauna amazônica. Para os pais, o projeto contribui muito no ensino e aprendizagem das crianças.

“Foi muito bom para o desenvolvimento do meu filho, ele fica sempre muito animado para participar, além de ter melhorado muito no dia a dia”, disse Algirlande Oliveira, mãe do aluno Ryan Pietro.

O projeto concorre ao prêmio Educador Transformador na educação infantil, pela região Norte, que reconhece e promove práticas educacionais transformadoras.