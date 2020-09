Progressistas reúnem pré-candidatos em evento no Hotel Da Vinci amanhã (8)

A partir das 16 horas de amanhã, terça-feira (8), no Hotel Da Vinci, em Adrianópolis, o Progressistas, sob o comando do seu presidente estadual, deputado federal Atila Lins, e do presidente do Diretório Municipal em Manaus, médico George Lins, reunirá os seus pré-candidatos a vereador para tratar da participação do partido na campanha eleitoral deste ano na capital do Estado.

Segundo Átila e George, o evento é necessário para desfazer dúvidas e esclarecer os pré-candidatos sobre as eleições diferenciadas de 2020 em função da pandemia do novo coronavírus, que exige dos partidos, conforme estabeleceu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comportamentos de campanha adequados às normas sanitárias determinadas pelo Ministério da Saúde.

Conforme os dirigentes, o evento será importante para mostrar como será a postura dos progressistas na interação com a população durante o processo de campanha propriamente dito. “Mesmo com a proibição dos comícios presenciais, nossos pré-candidatos levarão à população, com a ajuda das redes sociais e do palanque eletrônico, as boas e modernas propostas que temos e que são direcionadas à resolução dos problemas da cidade de Manaus nas mais diversas áreas”, afirma George.

Além de Átila e George Lins, o deputado estadual Belarmino Lins, secretário-geral do Progressistas no Estado do Amazonas, também participará do evento desta terça-feira no Hotel Da Vinci. Detentor do terceiro maior tempo de rádio e TV nestas eleições, PP terá, segundo Belarmino, 13 prefeitos participando diretamente da batalha de votos do próximo mês de novembro, sendo 11 prefeitos candidatos a reeleição. Além disso, o partido terá 21 candidatos a prefeituras e em torno de 23 candidatos postulando ao cargo de vice-prefeito.

