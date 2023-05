Programa Ronda Escolar da Prefeitura de Manaus ganha reforço com novas viatura

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Educação (Semed), reforçou o programa Ronda Escolar. Novas viaturas foram inseridas no patrulhamento mediante parceria com o Centro de Operações em Segurança Escolar (Cose), da rede municipal de ensino.

O projeto Guarda Presente, desde o fim do ano passado, atua no centro histórico com a primeira turma da guarda armada e, agora, é ampliado com cinco novas viaturas de quatro rodas para agir também no perímetro escolar com o programa Ronda Escolar, proporcionando mais segurança aos pais, alunos e professores do município.

Para o secretário da Semseg, Sérgio Fontes, esse novo momento da Guarda Municipal fortalece a segurança nas escolas e aproxima os serviços municipais. “A ronda escolar tem uma série de etapas, como a guarda motorizada com veículos de apoio e a ação emergencial com motos para ronda, já implementadas. Nós temos mais de 500 escolas municipais, inclusive na área rural, então nós queremos trabalhar ainda mais próximo da Semed e fortalecer o projeto de proteção do ambiente escolar que a secretaria de Educação já tem e, mediante as necessidades apontadas por eles, nós iremos atuar”, afirmou Fontes.

De acordo com a secretária de Educação, Dulce Almeida, essa iniciativa fortalece ainda mais todo o trabalho desenvolvido para a segurança nas escolas municipais. “Com o programa Ronda Escolar, aumentamos ainda mais a segurança dos nossos alunos, pais, professores, gestores, trabalhadores em geral, nas unidades de ensino e no entorno delas. Esse trabalho conjunto com a Semseg é fundamental para garantirmos a paz de todos e desenvolvermos as ações pedagógicas e melhorarmos, ainda mais, os índices da educação municipal”, completou.

Com as viaturas, todas as zonas da cidade, incluindo a área rural, passa a ser patrulhada pela Guarda Municipal e a população já percebe a presença dos agentes e destaca a importância dessa atuação.

“É um ótimo trabalho que a prefeitura está fazendo agora e eu espero que continue assim, porque temos sentido mais segurança para mandar os nossos filhos e netos para participar das aulas”, destacou Antônia Ribeiro, avó de um aluno da rede municipal.