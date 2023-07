Programa ‘Manaus + Agro’ distribui cerca de sete mil mudas de pitaya em comunidade do Pau-Rosa

Cerca de sete mil mudas de pitaya foram distribuídas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), no domingo, 8/7, para cerca de 30 agricultores da comunidade do Pau-Rosa, que fazem parte da Associação Cinturão Verde, no ramal Usina, zona rural. A ação faz parte do programa “Manaus + Agro”, que tem fomentado com inúmeros insumos a agricultura familiar.

De acordo com o titular da Semacc, Wanderson Costa, o trabalho vem sendo fomentado de forma séria e comprometida com o intuito de desenvolver a economia na zona rural de Manaus, em parceria com o Legislativo municipal .

“Estou aqui, neste domingo lindo, junto com a minha equipe e a vereadora professora Jackeline, autora da emenda parlamentar, trabalhando, conversando e entregando as mudas de pitaya. Esse fomento tem o intuito de desenvolver a economia desta região. Um dos pontos positivos desse fomento é que o plantio e a colheita têm médio prazo, possibilitando alavancar a produção em poucos meses. Queremos ver esses agricultores sendo independentes e vivendo a agricultura familiar de fato, como tem determinado o prefeito David Almeida”, disse Costa.

No período de um ano, os agricultores receberam as orientações técnicas da Semacc e prepararam seus terrenos para que pudessem receber as mudas e a comunidade fosse contemplada com o fomento.

Líder comunitária e presidente da Associação Cinturão Verde, na comunidade do Pau-Rosa, Cilene Santos tem trabalhado em prol da comunidade e ajudado muitos agricultores a fomentar seus diversos plantios.

“Estou muito feliz com a chegada da cultura da pitaya aqui na nossa comunidade. Essa é a primeira entrega, teremos outras. Os agricultores foram preparados. Nós escolhemos a pitaya, pois a colheita é a médio prazo e queremos poder daqui a uns meses, estar colhendo junto com todos os novos frutos. Estamos empenhados e vamos trabalhar para ter uma boa safra. Quero agradecer ao prefeito David Almeida, ao secretário Wanderson Costa, e à vereadora professora Jackeline, que tem nos representado muito bem”, disse Cilene.

O fomento na comunidade do Pau-Rosa beneficia diretamente cerca de 30 produtores rurais, nesse primeiro momento.

A Semacc, no primeiro semestre do ano, por meio do programa “Manaus + Agro”, distribuiu cerca de 25 mil mudas de pitaya aos agricultores rurais. A ação fortalece a agricultura familiar, que visa incentivar a cadeia produtiva da fruta na capital.