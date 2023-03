Programa “Leite do Meu Filho” atende nesta terça-feira beneficiários com iniciais C, D e E

MANAUS — A Prefeitura de Manaus informa que, nesta terça-feira, 7/3, a entrega das fórmulas infantis do programa “Leite do Meu Filho”, para faixa etária de 1 e 2 anos de idade, será voltada para os beneficiários cujos nomes dos responsáveis se iniciam com as letras C, D e E. Esse público representa um total de 1.076 pessoas, e deve fazer a retirada do leite em uma das duas centrais do programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Apenas os usuários com cadastro ativo no programa, ou seja, que já fizeram a retirada do leite alguma vez, devem se dirigir às centrais para receber o produto, de acordo com a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira.

“É necessário que os beneficiários busquem as centrais portando o documento de identificação e CPF, das 8h às 16h30, sendo que apenas as pessoas cadastradas como responsáveis pela criança, com limite de duas, poderão receber o produto”, explica Lia.

As centrais de distribuição do programa “Leite do Meu Filho” estão localizadas dentro do Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte) e do Complexo de Saúde Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Oeste). Os responsáveis por crianças de 3 a 4 anos devem aguardar a divulgação de um novo cronograma de distribuição para essa faixa etária.

Veja o cronograma de entrega do “Leite do Meu Filho” para crianças de 1 e 2 anos: