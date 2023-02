Programa ‘Ilumina Manaus’ beneficia comunidade Rei Davi

MANAUS — O tempo de escuridão acabou na comunidade Rei Davi I. Localizada no bairro Lago Azul, zona Norte, a comunidade é mais uma beneficiada pelo programa “Ilumina Manaus”. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), instalou, nesta quinta-feira, 2/2, novos 250 pontos de iluminação no local, após nove anos de espera.

As 1,2 mil famílias que residem na área nunca tiveram acesso à iluminação pública. Os serviços foram fiscalizados pela Seminf, por meio da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia).

O diretor de estratégia operacional da UGPM Energia, Robson Goiabeira, afirma que o projeto é pioneiro na capital e veio para trazer qualidade de vida e segurança aos moradores. ”A determinação do prefeito David Almeida é fazer de Manaus a capital mais iluminada do país, com 100% de modernização em LED”, afirma.

A comunidade também foi beneficiada pelo projeto “Uma Luz Para o Esporte”, programa da UGPM – Energia, que realiza, nesta quinta-feira, a instalação de 24 refletores em LED no campo de futebol da comunidade.

“Hoje, os trabalhos estão concentrados na iluminação pública da comunidade Rei Davi I, mas vamos estender a ação para as comunidades Rei Davi II, dos Nobres e Paraíso Verde”, anunciou Goiabeira.

Primeiro morador da comunidade, Alexandre Arquimedes de Oliveira, 57 anos, disse que à noite era muito difícil andar pela área e que as famílias permanecem dentro de casa desde o fim da tarde, por conta da escuridão, saindo apenas diante de uma emergência.

“Muitos vizinhos, que saem de madrugada para trabalhar, usam a lanterna do celular para iluminar o caminho até o ponto de ônibus. Graças a Deus e ao prefeito David Almeida nossa realidade agora é outra e poderemos trafegar à noite sem medo”, relata o morador.

Lançado pelo prefeito David Almeida, o programa “Ilumina Manaus” já instalou, desde do início da gestão, cerca de 150 mil pontos de iluminação em LED, contemplando não só a zona urbana como também a área rural da cidade.