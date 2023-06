Programa Encontro pode estar com os dias contados por causa de Patrícia Poeta

De acordo com as informações da colunista Mariana Morais, do portal “Em Off’, muitas especulações sobre o possível fim do programa “Encontro” têm tomado conta dos bastidores da Globo. Segundo a jornalista, devido a tantas polêmicas, a empresa dos Marinhos cogita a possibilidade de tirar o programa do ar.

Supostamente, a emissora está bem arrependida de por Patrícia Poeta e Manoel Soares no comando do matutino. Afinal, não é de hoje que os dois aparentam um visível “climão” e falta de sintonia. Desse modo, conforme apurou a colunista, a Globo estuda a possibilidade de implantar uma “Super Manhã” em sua grade no próximo ano. A ideia é fazer um programa só, seguindo os moldes do “Good Morning American”, algo parecido com o que a Record já faz com o “Hoje em Dia”.

A atração teria seis apresentadores e cada um deles apresentaria um quadro diferente. Um dos nomes cotados internamente é o de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Inclusive, fontes de dentro do canal, afirmaram que a emissora chegou a fazer uma proposta para triplicar o salário da comandante do “The Voice Brasil”. Porém, a namorada de Túlio Gadêlha não teria aceitado, justificando que apresentar um programa diário não está mais em seus planos.

Enquanto a emissora não bate o martelo sobre as possíveis mudanças na grade de suas manhãs, o “Encontro” continua no ar sob o comando de Patrícia Poeta, mas, em breve, Manoel Soares deve deixar a atração. É que, conforme publicou o site, a Globo quer dar ao jornalista um programa – o “Na Moral”, que antigamente era apresentado por Pedro Bial.

fonte: PAIPEE