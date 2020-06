Programa Doador Legal convoca doadores para o Dia Mundial do Doador de Sangue

Celebrado todo 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue é uma oportunidade para lembrar do agente principal desse ato de amor ao próximo. A data serve também para conscientizar as pessoas e chamar a atenção da necessidade de doações regulares de sangue. A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desenvolve há seis anos o programa Doador Legal e em 2019 conseguiu envolver 224 servidores na doação de sangue.

A diretora de Assistência Social, Isabel Pacheco, conta que em seis anos, o programa Doador Legal é realizado duas vezes por ano, mas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a doação será feita apenas no segundo semestre. “Desde 2014 realizamos esse programa, ano passado em novembro, envolvemos 224 pessoas, das quais 136 bolsas foram coletadas, sendo 78 homens e 58 mulheres. O Programa conta com a participação de servidores da Aleam, dependentes e a parceria dos alunos da Uninorte”, explicou.

A assistente de gabinete da deputada Alessandra Campêlo (MDB), Keley Pereira, doadora de sangue e medula, fala com emoção sobre o ato de doar. “Quando o assunto é sangue, não existe laço, não existe sangue bom ou ruim, não existe educação, não existe negro ou branco. Dentro de nós existe uma razão para estarmos vivos, existe um coração pulsando e sendo alimentado por veias e artérias. Onde há mistura, há uma vida sendo salva por nosso sangue. Salvar, não importa quem”, relatou.

Durante a pandemia, o estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) foi reduzido drasticamente e isso só reforça a necessidade da campanha. Dados fornecidos pela fundação dão conta que houve uma redução de 60% no número de doações.

Moisés Rodrigues, assessor do deputado Álvaro Campelo (Progressistas), conta que doa sangue há 25 anos, apenas pelo amor ao próximo. “Não existe maior alegria do que doar um pouco de si para salvar uma vida, tenho 43 anos e sou doador desde os 18. Tenho muito orgulho em ser Doador Ouro, pois para ser doador basta pensarmos no próximo com amor”, afirmou.

Para agendar a doação, é preciso ter cadastro no FHemoam e entrar em contato pelos números 3655-0270 e 3655-0271 ou pelo site da fundação, no menu “Agende sua doação”.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

*Com informações da assessoria

Comentarios