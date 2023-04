Programa DNA do Brasil na Escola é apresentado a representantes de entidades esportivas e comerciais do Amazonas

Representantes de Federações, Confederações Esportivas, Federações do Comércio e Indústria do Amazonas serão apresentados ao Programa DNA do Brasil na Escola, o maior Programa Socioeducacional das Américas. O Instituto Idecace, responsável pela iniciativa, realizará a apresentação do programa no auditório da UniNorte, na Av. Leonardo Malcher, 715, Centro, nesta quinta-feira, 27/04, das 10h às 12h. O evento contará com a presença de Jadel Gregório, o maior atleta do salto triplo do Brasil, e do presidente nacional do Idecace, Wilson Cardoso.

O Programa DNA do Brasil na Escola utiliza um método científico exclusivo e inovador que avalia os potenciais e aptidões de crianças e jovens nas escolas públicas, através de avaliação física, psicológica e vocacional, utilizando Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). O programa tem contribuído para o desenvolvimento da Educação Básica de centenas de estudantes no Amazonas, com a participação da sociedade, gestores, professores, estudantes e suas famílias.