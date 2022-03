Programa Detran Cidadão chega ao Baixo Amazonas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) fez, nesta quinta e sexta-feira (24 e 25/03), as primeiras entregas do Programa Detran Cidadão na região do Baixo Amazonas.

Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) foram entregues 400 kits de capacete e colete, além de 13 CNHs Sociais e, em Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus) 35 kits de capacete e colete para os mototaxistas da cidade.

Um dos mototaxistas de Barreirinha beneficiados pelo projeto “Motociclista Legal” foi Zildo Pacheco, de 52 anos. Ele trabalha na profissão há 23 anos. Essa foi a primeira vez que ele foi beneficiado com uma ajuda do Governo. “Eu nunca tinha visto um governo dar tanta atenção para nós, mototaxistas do interior, que estávamos esquecidos há muito tempo. Com essa oportunidade eu fiz o curso de graça, ganhei capacete e colete novo e agora já vou atrás do dinheirinho da Afeam (Agência de Fomento do Estado do Amazonas)”, comemorou.

Quem também fez o curso de capacitação para mototaxista e já conseguiu ajuda da Afeam foi o mototaxista de Parintins Rony Rai, de 28 anos. Ele recebeu o cheque de R$ 5 mil. “Vou usar para trocar os pneus da minha moto e fazer uns concertinhos, que ela tá precisando”, disse.

Em Parintins, o Detran-AM também fez a entrega de 400 kits de capacete e colete para os mototaxistas da cidade enquadrados no projeto “Motociclista Legal” e 13 CNHs do projeto “CNH Social”.

Aryany Cristyny Mourão, 35, foi uma das beneficiadas com a Carteira de Habilitação. Ela se inscreveu para adicionar a categoria B. “Essa nova CNH vai ser a porta de entrada para um cargo público, pois os concursos que eu almejo exigem saber dirigir carro”, contou.

Em casa

Sem poder ir receber o kit de segurança, que estavam sendo entregues no Liceu Cláudio Santoro, em Parintins, dois mototaxistas que se acidentaram receberam seus capacetes e coletes das mãos o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, que juntamente com sua equipe, foi até a casa desses dois profissionais entregar, pessoalmente, os equipamentos.

Um dos mototaxistas foi o senhor Raimundo Nonato Silva. Ele se acidentou nesta quinta-feira ao ir ao Aeroporto de Parintins.

Raimundo Silva vai ficar uns dois meses parado para se recuperar, mas já recebeu seu colete e capacete novo. “Já posso aposentar o colete antigo e trocar meu capacete, que estava muito velho”, contou.

O outro mototaxista que recebeu o capacete e o colete das mãos do diretor-presidente do Detran foi José Jair, de 58 anos. Morador do bairro de Itaúna, ele estava há mais de 15 dias em uma cadeira de rodas após quebrar a perna depois de cair durante uma corrida com passageiro. Ele ainda vai ficar em tratamento, mas quando voltar ao trabalho, tem a certeza de estar com um equipamento novo. “Eu fico muito feliz por essa entrega. Eu pensei que não receberia esse equipamento por causa de eu estar acidentado e não ter como ir pegar”, agradeceu.

*Com informações da assessoria