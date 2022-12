Programa ‘Assembleia Participativa’ beneficia instituições com a entrega 1.200 cestas básicas e donativos

MANAUS — Nesta sexta-feira (16), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou a entrega dos donativos do Programa Assembleia Participativa às instituições sociais contempladas pela iniciativa. Foram doadas 1.200 cestas básicas, 100 pacotes de fraldas geriátricas e 660 brinquedos, além de materiais de necessidade das instituições para que continuem a realizar os seus trabalhos de atendimento à população em vulnerabilidade.

Foram contempladas pelo Programa nove instituições que fazem trabalho social: a Instituição de Desenvolvimento Sociocultural de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas; a Instituição Café Solidário (Icas); o Instituto Amigo das Famílias Carentes (IAFC); a Associação de Amigos do São José dos Campos; o Instituto Joana Galante; o Instituto SAFC; o Instituto Novos Líderes do Amazonas (Inovam); o Instituto Amazonense de Sustentabilidade Amigos da Família e a Associação Amigos e Vizinhos do Mindu (Avam).

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), falou sobre o caráter cidadão do Programa. “A Assembleia Participativa está sempre colaborando com as instituições que atendem o povo mais carente. Estamos perto do Natal, época de confraternizar, e tivemos um ano muito próspero na Assembleia, com muitos avanços. Então, hoje encerramos as atividades de 2022 deste programa que tem a contribuição dos servidores da Casa, efetivos e comissionados. E a intenção é sempre ajudar o próximo, fazendo diferença na vida das pessoas que mais precisam”, declarou.

O presidente do Assembleia Participativa e diretor geral adjunto da Aleam, Igor Pantoja, explicou a participação dos servidores da Casa na iniciativa. “Como os servidores da Casa são os mantenedores do Programa, é importante salientar que 70% dos recursos arrecadados são para as instituições sociais e 30% são para servidores ativos e inativos, em estado de vulnerabilidade. Então, os servidores são beneficiados por esse proograma também. As doações são arrecadadas pela Diretoria de Recursos Humanos da Casa. É descontado um percentual de 0,1% dos vencimento, com um valor mínimo de R$ 20 por servidor e os deputados estaduais também participam”, afirmou.

A diretora de Assistência Social da Aleam, Jandira Moura, falou sobre o atendimento a servidores em estado de vulnerabilidade ao longo de 2022. “É o segundo ano do Programa com esse nome. Em 2022, mediante visita institucional e os relatórios elaborados, a partir delas, contemplamos sete servidores durante o ano com cadeira de rodas e fraldas, além do apoio à família no funeral. Tivemos também o atendimento ao pedido do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), que nos solicitou ajuda com doação de suplementos e atendemos com entrega de 100 kits de suplementos alimentares para as crianças, também com valores arrecadados pelo Assembleia Participativa”, destacou.

Apoio é bem-vindo

Para o coordenador-geral do Instituto SAFC, Renato Lima, que atua no bairro Nossa Senhora de Fátima II, na zona Norte de Manaus, a atuação do Programa é muito bem-vinda para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. “É de bom tamanho as doações para todas as comunidades que necessitam. Ficamos muito felizes e honrados em receber a ajuda da Assembleia. As comunidades de periferia só têm a agradecer”, constatou.

A presidente e fundadora do Instituto Joana Galante, Joana Costa, avalia a iniciativa da Aleam e seus servidores como extremamente relevante. “É uma iniciativa maravilhosa. A Assembleia está tendo o olhar atento a essas instituições. Somos nós, que atuamos na ponta, recebendo esse fluxo de famílias e comunidades que precisam de ajuda. E, às vezes, não temos uma cadeira, um bebedouro para oferecer para quem chega. Então, a Assembleia está nos dando uma ajuda muito relevante”, avaliou.

Assessoria