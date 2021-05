Professores da SEDUC aprovam indicativo de greve

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas (Sinteam) aprovou um indicativo de greve e programou um ato público na próxima segunda-feira, 31/5, às 9h, na Avenida do Samba, Dom Pedro, contra a decisão do governador Wilson Lima (PSC) de retornar as aulas presenciais no Estado, após paralisação devido à pandemia

O sindicato reivindica que os professores só retornem às salas de aula depois de tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo eles, a vacinação dos profissionais de educação iniciou apenas no dia 17 de maio e portanto não houve prazo suficiente para que tomassem a segunda dose.

“Somos contra esse retorno sem a imunização dos trabalhadores da educação porque além de nossas vidas estarem em risco, a dos alunos também estão. É preciso que todos estejamos devidamente imunizados para que possamos voltar com segurança”, disse Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam.

FONTE: EM TEMPO

Comentarios