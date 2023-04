Professora morre ao ser arremessada de tobogã em parque de diversões

Neste sábado (8), a professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, 42, perdeu a vida em um acidente no parque de diversões Ski Mountain Park, em São Roque (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Luciana estava descendo o tobogã do parque com seu filho de 7 anos no colo quando ultrapassou uma barreira e colidiu com a grade de proteção. Ambos foram socorridos pelos funcionários do parque e levados a um pronto-socorro próximo, mas a professora não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O filho de Luciana sofreu ferimentos no rosto e continua internado no Hospital São Francisco. A vítima era professora do Colégio Photon, localizado no Parque Imperador, e a instituição de ensino prestou homenagens em suas redes sociais, destacando a dedicação e competência da educadora.

O Ski Mountain Park divulgou um comunicado de luto e informou o fechamento do parque neste final de semana. A Polícia Científica esteve presente no local para realizar a perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil como morte acidental e lesão corporal.