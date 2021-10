Professora de Medicina Veterinária, Marina Brolio, é homenageada com Medalha do Mérito Legislativo Educacional

A deputada Joana Darc (PL) homenageou nesta terça-feira,19, com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional Ignês de Vasconcellos Dias, da Assembleia Legislativa do Amazonas, a professora da área de Medicina Veterinária, Marina Pandolphi Brolio.

Marina Brolio atuante na área animal foi escolhida pelos trabalhos desenvolvidos na área da educação relacionado a área animal no Amazonas. Ao chegar em Manaus, em março de 2015, iniciou como docente na Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), como professora de fisiologia animal, bem-estar animal e introdução à medicina veterinária, clínica médica de pequenos animais e doenças infecciosas dos animais domésticos.

“A professora Marina Brolio tem contribuído bastante para a educação no Amazonas, principalmente quanto à educação voltada ao cuidado animal, a medicina veterinária e a ética na profissão e por isso, essa medalha é mais do que merecida”, ressaltou Joana Darc.

Brolio foi responsável pelo 1º Outubro Rosa Pet, voltado para animais no Amazonas. Uma ação social que chamou a atenção de cuidadores e tutores e teve um resultado social muito positivo.

Em agosto de 2016 Marina Brolio iniciou na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), dando início ao curso de medicina veterinária na Instituição. Atualmente, além de coordenar o curso de medicina veterinária, ministra a disciplina de de bem-estar animal e ética na medicina veterinária.

Atualmente Marina Brolio atua no projeto Medvet na Comunidade, onde agrega ensino, pesquisa e extensão. Além de levar atendimento a animais de locais carentes e palestras socioeducativas em escolas.

“Não sei mensurar a emoção e principalmente a responsabilidade dessa homenagem. É muito gratificante quando a gente faz a diferença na vida de um aluno, assim como o aluno faz a diferença em nossa vida”, pontuou Marina.

Biografia

Mariana Brolio, possui Mestrado (2008) e Doutorado (2012) em Ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo -FMVZ/USP.

Realizou curso de Creditação / Habilitação em Manejo de Animais de Laboratório pela Universidade Complutense de Madrid/Espanha (2011).

Graduada em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (2005).

No momento cursa MBA em Gestão de Clínicas e Consultórios Veterinários.

Tem ampla experiência na área de Medicina Interna de Animais de Companhia, atuando principalmente nos seguintes temas: Bem-estar animal, clínica médica, nutrição e neonatologia de pequenos animais; bem como estudos pré-clínicos associados à terapia celular com modelos caninos e roedores.

Atualmente é coordenadora do curso de graduação em Medicina Veterinária do Instituto Metropolitano de Ensino – IME, em Manaus/AM.

