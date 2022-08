Prodam encerra inscrições para concurso na segunda-feira

MANAUS — Os interessados em participar do concurso da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) têm até a segunda-feira (29/08) para realizar sua inscrição no certame do órgão.

A empresa de tecnologia do governo estadual está ofertando 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para Pessoas com Deficiência (PCD), além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior e se enquadram no regime celetista.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para nível fundamental, R$ 55 para médio, e R$ 65 para superior. As remunerações variam de R$ 2.182,30 a R$ 7.273,43, e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais.

Todas as informações sobre o concurso, incluindo o edital e o formulário de inscrição, estão disponíveis no Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), responsável pela organização do certame.

Vagas

Para o nível fundamental, será disponibilizada a vaga para Motorista (1). Para nível médio serão ofertadas: Assistente (3), Programador/Desenvolvedor (7), Programador/Programador de Suporte (1), Programador/Desenvolvedor Web (2), Assistente/Técnico de Suporte 220h (2).

Para os cargos de Assistente de Suporte, de 180h e 220h, e para Técnico de Suporte, de 180h, haverá formação de cadastro de reserva.

No nível superior, as vagas disponíveis são para Analista Administrativo/Analista de RH (1), Analista Administrativo/Analista Técnico (1), Analista de TI/Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25), Analista de TI/Analista de Negócios (2), Analista de TI/Analista de Suporte (3), Analista de TI/Analista de Telecomunicações (1), Assistente Social (1).

Há ainda vagas de cadastro de reserva para Analista Administrativo/Analista Contábil, Comunicador Social/Publicidade e Propaganda, Comunicador Social/Relações Públicas e Designer Gráfico.

