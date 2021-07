Procurador atira contra cunhado e acerta a própria mãe no DF

Henrique Celso Gonçalves Marini e Souza, procurador do Distrito Federal, foi preso em flagrante após discutir com o cunhado, tentar atirar contra ele e acabar ferindo a própria mãe. O caso aconteceu no último sábado (23), no Lago Sul, em Brasília.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após alguém da casa ligar para o 190, informando que uma senhora tinha sido ferida pelo próprio filho e que ele fazia outros parentes reféns.

José Paulo Brás Martinez da Silva, um dos policiais que atendeu a ocorrência, revelou que Henrique resistiu à abordagem da corporação. “O indivíduo que realizou o disparo se trancou em um quarto, e a equipe policial iniciou a negociação pra rendição dele. Após 1h30 de negociação, finalmente o indivíduo se entregou por livre e espontânea vontade”, contou.

“O indivíduo alega que houve uma discussão familiar entre ele e o cunhado dele. [Disse] que não desejava atingir a mãe, mas que, por um erro na execução, ele acabou atingindo ela”, explicou José.

No local do crime, a polícia encontrou nove armas de fogo, uma espingarda de pressão e diversas munições de vários calibres. O armamento foi recolhido e a casa passou por perícia.

Além de procurador, Henrique também atua como piloto de avião comercial. O Portal da Transparência do governo federal informa que ele trabalha na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Segundo os familiares de Henrique, as armas encontradas na casa eram do pai do servidor público, um militar, já falecido.

