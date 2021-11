Procon-AM apreende mais de 80 Kg de produtos fora da validade durante fiscalização

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 80 Kg de produtos com datas de validade expiradas em duas lojas de um shopping da zona norte de Manaus. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira (22/11) durante fiscalização do órgão para a Black Friday.

Em uma das lojas, o Procon-AM recolheu 65,4 Kg de alimentos. Na outra, foram encontrados 21,4 kg de produtos em condições inadequadas para consumo. Os comércios foram autuados e os itens descartados.

“Estamos visitando os shoppings de Manaus para uma série de ações relacionadas à Black Friday, com orientações a lojistas e consumidores e, na programação de hoje, verificamos esse alto número de produtos fora da validade. Os estabelecimentos precisam ter mais atenção com isso, principalmente porque é algo que pode afetar a saúde de quem consome esses produtos”, alerta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

