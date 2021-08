Procon-AM apreende mais de 60 Kg de produtos durante fiscalização em Manaus

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 60,3 quilos de produtos inadequados para uso em um supermercado localizado no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. A ação ocorreu nesta quinta-feira (19).

No local, os fiscais do Procon-AM recolheram produtos de limpeza com datas de validade ilegíveis e carnes e itens em conserva com embalagens violadas. Toda a mercadoria apreendida foi descartada e o estabelecimento autuado.

“Há uma preocupação com os supermercados e demais comércios que colocam alimentos e produtos de limpeza nas prateleiras, sem verificar se estão em condições adequadas para venda. Esse trabalho é contínuo. Estamos mapeando os estabelecimentos que são focos de denúncias e reclamações enviadas pelos consumidores, e temos uma programação diária de fiscalizações em diversos segmentos”, resume o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

*Com informações da assessoria

