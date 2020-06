Processo seletivo da Aadesam tem 46 vagas para os níveis Médio e Superior

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aadesam) abriu, nesta segunda-feira (15/6), inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 005/2020. No total, são oferecidas 46 vagas para os níveis Médio e Superior, distribuídas entre as funções de Analista Técnico I, II, III, IV, V e VI, e Assistente Administrativo.

As inscrições serão efetuadas somente via internet, por meio de sistema próprio hospedado no site Aadesam, e se encerram no dia 23 de junho de 2020.

O edital visa a contratação de profissionais por prazo determinado para atuarem no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, celebrado com o Estado por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão do Amazonas (Sead).

O número de vagas para cada função, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios para elas, local de trabalho, carga horária e salário correspondentes encontram-se descritos no Quadro de Cargos, Anexo I do Edital.

Confira a quantidade de vagas por função:

Cada etapa do processo seletivo também será realizada de maneira on-line, e todas as informações e atualizações serão publicadas no site da Aadesam.

“O Processo Seletivo da Aadesam tem o intuito de dar continuidade a todos os serviços de gerenciamento de projetos que já acontecem hoje no Estado. Nós temos relacionamento com diversas secretarias e inúmeros processos que estão sendo aplicados no desenvolvimento econômico, social e ambiental. O mais interessante do processo é que ele é todo on-line. E tem sido um modelo de sucesso, dando resultados excelentes”, disse o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

LEIA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO.

Confira o cronograma do edital:

