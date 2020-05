Processo milionário de compositor contra Gusttavo Lima tem julgamento marcado

A briga judicial milionária entre o compositor André Luiz Gonçalves, conhecido no meio da música como De Lucca, e o cantor Gusttavo Lima, ganha um novo episódio no próximo dia 25. Nesta data será realizado o julgamento virtual do processo em que André pede indenização por danos morais e materiais ao artista. O valor da causa, divulgada com exclusividade por esta coluna, é de R$ 20 milhões. Na ação, o compositor alega que Gusttavo Lima utilizou-se indevidamente dos direitos autorais de sua composição ‘Fora do Comum’, um dos sucessos na voz do sertanejo. Ele também diz que Gusttavo chegou a fazer promessas sobre novas parcerias que nunca foram cumpridas.

O processo, que corre na 30ª Vara Cível de Goiânia, já teve duas audiências de conciliação que terminaram sem acordo. Na última, que aconteceu em novembro do ano passado, André afirma que a defesa de Gusttavo Lima ofereceu um acordo para que ele recebesse R$ 50 mil em 10 vezes de R$ 5 mil, além de uma proposta do escritório do cantor para gravar um disco. Agora, a ação tramita em segunda instância.