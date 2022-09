Príncipe Harry se recusa a jantar com o rei Charles III depois de veto a Meghan

INGLATERRA — Uma atitude do rei Charles III teria enfurecido o príncipe Harry, logo após o falecimento de Elizabeth II, que aconteceu no último dia 8.

Segundo o jornal The Sun, Harry teria ficado bravo com o pai depois que ele o proibiu de levar a esposa ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde a família real estava se reunindo após a confirmação do falecimento da rainha.

“Charles disse a Harry que não era certo ou apropriado que Meghan estivesse em Balmoral em um momento tão triste. Foi dito para ele que Kate (Middleton, esposa de William) não iria e que os presentes realmente deveriam ser limitados à família mais próxima. Charles deixou muito, muito claro que Meghan não seria bem-vinda”, declarou uma fonte anônima à publicação britânica.

Harry teria ficado tão contrariado com a atitude que se recusou a jantar ao lado dele, da rainha consorte Camilla e de William naquela mesma noite. Ele preferiu comer junto dos tios Andrew, Anne e Edward.

“Charles fez um convite aberto para Harry jantar com ele sempre que estiver no país. Mas Harry se enfureceu que se recusou a comer com o pai e o irmão. Foi um grande desprezo. E ele saiu de Balmoral na primeira oportunidade, para pegar o primeiro voo comercial de volta a Londres”, declarou outra fonte do jornal.

Por Terra