Primeiros pacientes com Covid-19 chegam ao hospital de campanha

O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, montado pela Prefeitura de Manaus na estrutura do Centro Municipal de Educação Integrada (Cime) Lago Azul, na zona Norte, recebeu os primeiros pacientes vítimas da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, na madrugada desta terça-feira, 14/4. Eles foram encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 1, que entrou em funcionamento imediato assim que aparelhados os 18 leitos, visto o colapso no sistema de saúde e a escassez de vagas na rede estadual.

“Estamos recebendo os primeiros pacientes em tempo recorde. Montamos uma UTI com toda qualidade de atendimento em apenas quatro dias. Agradeço o empenho de todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, a nossa Semsa, do Grupo Samel, da Transire, e demais parceiros que estão trabalhando como guerreiros na montagem desse hospital”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto. “Nos próximos dias, o Hospital de Campanha Municipal estará operando na sua totalidade e será muito útil neste momento que vivenciamos o colapso do sistema de saúde por conta da Covid-19”, completou.

O primeiro paciente foi um homem de 36 anos, encaminhado de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Outros dois também deram entrada na UTI 1, um homem de 38 anos e uma mulher de 42. “São pacientes que deram entrada no serviço de autoatendimento de urgência e emergência do Estado e, de acordo com avaliação médica, com encaminhamento do sistema de regulação, esses pacientes deram entrada no Hospital de Campanha”, explicou a subsecretária de Gestão em Saúde da Semsa, Adriana Elias.

O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes não é um hospital de portas abertas e não vai funcionar como pronto-socorro. Os pacientes serão encaminhados de outras unidades por meio da Central de Regulação. O local segue recebendo a adaptação das demais estruturas, que ao todo terá aproximadamente 150 leitos. A expectativa é de que a UTI 2, com mais 19 leitos, entre em funcionamento na próxima quinta-feira, 15/4.

