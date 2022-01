Primeiro sorteio do ano da ‘Nota Premiada Manaus’ ocorre nesta segunda (31)

A Prefeitura de Manaus realizará, nesta segunda-feira, 31, o primeiro sorteio do ano da campanha “Nota Premiada Manaus”. Os contribuintes cadastrados, que solicitam suas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) com CPF, concorrerão a um total de R$ 80 mil em prêmios, além dos prêmios sociais indicados às instituições sociais, que somam R$ 32 mil.

Conforme destacou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, depois do grande sucesso no ano passado, quando a prefeitura retomou com os sorteios mensais, a campanha segue com as premiações periódicas em 2022.

Somente em 2021, em dez sorteios, a campanha Nota Premiada Manaus distribuiu mais de 540 premiações, que totalizaram R$ 1,260 milhão. Do total, 272 prêmios sociais foram para as instituições de caridade da capital amazonense, indicados pelos próprios sorteados. Os recursos destinados às ações sociais somaram R$ 360 mil. O calendário com os sorteios definidos para este ano está disponível no site da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br).

“Atualmente, mais de 78 mil cidadãos estão cadastrados na campanha e esse número só aumenta a cada mês. Já são milhares de participantes que exigem seu documento fiscal de serviços registrado com CPF”, destacou o subsecretário.

Segundo ele, a campanha e o número crescente de participantes fizeram com que o ISS arrecadado especificamente por meio das NFS-e crescesse aproximadamente 17%, atingindo uma arrecadação de R$ 233,8 milhões em 2021.

Cadastro

Para concorrer aos próximos sorteios é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso seja sorteado.

Realizado o cadastro, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital como: escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros. A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitir o documento fiscal está disponível no site da campanha Nota Premiada Manaus, na internet.

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios. Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos, por período de apuração. O sorteio dos cupons contemplados será efetuado de forma eletrônica com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.

