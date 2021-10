Primeiro sábado de reabertura da Ponta Negra tem movimento tranquilo

O retorno do funcionamento da praia perene do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, neste sábado, 2/10, foi de atendimento às regras pela população e sem registro de alteração pelo corpo de segurança da Prefeitura de Manaus. Este foi o primeiro sábado que o balneário foi aberto em um dia de fim de semana, desde setembro de 2020, na segunda fase de interdição em razão da pandemia da Covid-19. Em razão das medidas de proteção contra a Covid-19, a praia e o acesso ao banho seguem interditados aos domingos, feriados e pontos facultativos.

Nos dias úteis, a liberação de uso da praia entrou em vigor por meio do decreto do prefeito David Almeida, nº 5.076, a partir do dia 3 de maio de 2021.

“Com a descida do rio, deixando a área de praia perene mais extensa, a abertura ao sábado teve o atendimento às regras, com a população indo ao espaço para se divertir com segurança e levando a carteira de vacinação”, disse o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente.

A comissão que coordena o complexo turístico montou estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população.

Antes da liberação deste sábado, a praia perene recebeu serviços de manutenção, para correção de erosão provocada pelas fortes chuvas e movimentação das águas do rio Negro durante vazante e cheia, assim como o nivelamento da areia na área do balneário.

Vacinação

Nos pontos de acesso à praia, equipes da prefeitura orientaram os usuários para que apresentassem a carteira de vacinação, podendo ser a versão digital, por meio do aplicativo ConectSUS com as informações de imunização, que pode ser obtido pela internet. A apresentação será solicitada para melhor controle e com o objetivo de proteger as pessoas que se vacinaram.

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto do balneário.

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Pandemia

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura de Manaus ressalta a importância de proteção individual, com o uso de máscara, limpeza das mãos com lavagem e uso de álcool em gel, além da manutenção do distanciamento mínimo.

A praia perene foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012. Desde 2011, ela não desaparece mais sob as águas do Negro, durante a cheia dos rios. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como as de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.

