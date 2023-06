Primeiro porto verde do Brasil investe em certificação, equipamentos high tech e educação ambiental

Localizado no centro global de discussões sobre meio ambiente, a região amazônica, o Super Terminais, um dos mais eficientes terminais portuários da Zona Franca de Manaus, desenvolve iniciativas em suas operações e junto à comunidade manauara com pegada em sustentabilidade ambiental. O terminal portuário é o primeiro do Brasil a ser considerado um Green Port, ou seja, um porto verde com práticas de sustentabilidade reconhecidas.

A certificação, emitida pela AQUA (Alta Qualidade Ambiental), foi entregue em abril deste ano. Para conquistar esse reconhecimento, o Super Terminais passou por uma auditoria rigorosa em que mostrou o seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU e os princípios de ESG (Environmental, Social and Governance). Das 15 categorias usadas para a certificação da AQUA Portos, o Super Terminais obteve nível considerado como “melhores práticas” em oito.

“Nossa operação está alinhada com as práticas internacionais com relação à sustentabilidade. É por isso que temos essa certificação de sermos um Green Port. Seguimos os padrões de qualidade e desempenho necessários e garantimos a qualidade de vida da população que vive em nosso entorno”, afirma Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

Um dos pontos avaliados foi a qualidade da água no local em que o terminal exerce sua operação, o Rio Negro. De acordo com a AQUA, uma certificadora ligada à Fundação Vanzolini, o Super Terminais comprovou por meio de estudos de qualidade da água, que sua operação não afeta a fauna e a flora aquática da região. O terminal possui uma estação de tratamento de efluentes orgânicos que despeja no rio água limpa, 100% tratada.

“Essas e outras medidas de gestão ambiental fazem com que sejam um dos mais avançados na proteção do bioma amazônico”, afirma João Ferreira Netto, professor do curso de Gestão de Operações Portuárias, da Fundação Vanzolini e do Centro de Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária (Cilip-USP), João Ferreira Netto.

Investimentos em alta tecnologia reduzem emissão de CO2 na atmosfera amazônica

Desde 2021, o Super Terminais tem realizado investimentos para a ampliação de sua operação e compra de equipamentos de alta tecnologia, únicos no Brasil e no mundo. É o caso dos três guindastes elétricos, únicos do mundo, importados da Alemanha, e em instalação no terminal portuário. Outro equipamento de alta tecnologia já em operação no Super Terminais é o terminal tractor 100% elétrico, o primeiro a operar no Brasil. O veículo, utilizado para movimentação interna de contêineres, permite a economia de 2.112 litros de óleo diesel por ano.

“Investimos R$ 260 milhões no Super Terminais nesses últimos dois anos para a compra desses equipamentos e ampliação do nosso píer. Além de mais sustentáveis, esses equipamentos têm a capacidade de aumentar nossa produtividade. O investimento em inovação é fundamental em nosso setor e peça-chave para alcançarmos práticas que causem cada vez menos impacto ao meio ambiente”, explica Di Gregorio.

Educação ambiental

Junto à comunidade, o Super Terminais atua para promover ações relacionadas a educação ambiental. Em maio deste ano, por exemplo, o terminal portuário apoiou a realização da 71ª Remada Ambiental, um projeto socioambiental de Manaus, que visa a limpeza de rios e igarapés a partir do trabalho de voluntários.

Ao todo, nove colaboradores do Super Terminais se juntaram a outros 71 voluntários do projeto e recolheram 556 kg de resíduos sólidos urbanos. Eles ainda conversaram com a população local sobre a importância do descarte correto dos objetos. “Nosso time é bastante engajado nas causas socioambientais. Também desenvolvemos projetos junto a crianças, recebendo-as no Super Terminais para falar sobre a nossa operação e a preservação do meio ambiente, e realizamos atividades no Educandário Gustavo Capanema. Queremos estar cada vez mais próximo da comunidade”, afirma Di Gregorio.

Super Terminais

Com mais de 25 anos de experiência no mercado de transporte e logística, o Super Terminais é o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus. Opera cargas em contêineres, cargas de projetos e cargas soltas. A estrutura oferece ainda os equipamentos mais modernos do mercado e cumpre rigorosamente os cronogramas de manutenções preventivas e corretivas com peças originais, garantindo a segurança e a eficiência no manuseio de cargas. A média operacional está em 40 movimentos por hora, com 3 turnos, e 280 tomadas para contêineres frigorificados. Entre as grandes preocupações da empresa estão a preservação da maior floresta tropical do mundo – a Floresta Amazônica –, a capacitação para promover um ambiente sustentável e o desenvolvimento de campanhas para evitar a ocorrência de acidentes ambientais e humanos.