Primeiro Feirão de Emprego acontece no Casarão da Inovação Cassina

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, nos dias 10 e 11/5, a partir das 8h, o primeiro “Feirão de Emprego” promovido pelo Sine Manaus, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

Representantes das empresas Tomatec Montadora, TV Lar, MD Vieira, M2 Consultoria e Desafio RH estarão presentes no local durante os dois dias, entrevistando os mais de 250 candidatos que passaram previamente por triagem e pré-seleção, por intermédio do Sine Manaus.

Entre as vagas de emprego ofertadas estão: auxiliar de produção, vendedor interno, auxiliar de limpeza, artífice de manutenção, motorista carreteiro, assistente contábil, analista de departamento pessoal, orçamentista, líder de frota e ajudante de motorista.

Segundo o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, essa é mais uma ação em alusão ao Mês do Trabalhador, em que serão ofertadas vagas de emprego, além da oportunidade de aproximar os Recursos Humanos da Prefeitura de Manaus com os de empresas privadas da capital.

“Nós estamos utilizando um espaço público, o Casarão da Inovação Cassina, para que as empresas realizem suas entrevistas, contando com o monitoramento e o auxílio dos servidores da prefeitura. Nós vamos fazer ações como essa de forma constante, a fim de trazer um número maior para a secretaria. Fomos o primeiro lugar em empregabilidade em 2021, então há uma tendência de que nós aumentemos os números de vagas de emprego ofertadas para a população”, concluiu Radyr.