Primeiro complexo habitacional do Prosamin+ é inaugurado no Japiim

O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou nesta segunda-feira (10/04), o Parque Residencial General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Este é o primeiro habitacional entregue pelo governo. Os novos moradores também receberam, pela primeira vez na história, o Habite-se, certidão exigida para financiamentos, compra e venda de imóveis.

O novo residencial conta com um total de 32 apartamentos e é destinado aos moradores de áreas de risco de alagação nas comunidades da Sharp, zona leste, e Manaus 2000, zona sul, onde o novo Prosamin+ está atuando.

“A partir de hoje, quem começa a ocupar estes apartamentos, tem uma nova perspectiva de vida. É um novo momento para essas pessoas que sofreram tanto, pessoas que estavam desacreditadas que pudessem sair da condição em que estavam. O que a gente está fazendo em nosso programa de habitação é para dar dignidade para as pessoas. O que nós estamos entregando aqui é moradia digna”, enfatizou o governador Wilson Lima.

Uma das 32 famílias contempladas com o apartamento é a de José Roberto, que morava na comunidade Manaus 2000 há quase 20 anos. Hoje, com dois filhos e a esposa, o novo morador pretende começar uma nova vida.

“A gente vem para um lugar digno para criar nossos filhos. Eu já esperava isso já há 19 anos, porque, quando surgiu o Prosamin, eu já tinha esperança de receber um apartamento desse. E vinha só promessa, mas hoje está se concretizando” disse José Roberto.

1º Residencial do Prosamin+

Com investimentos de R$ 11,7 milhões de recursos estaduais, o Parque Residencial General Rodrigo Otávio começou a ser construído em junho do ano passado. Um outro residencial de 72 unidades habitacionais com a mesma destinação começou ser erguido em 2023 no bairro Cachoeirinha, zona sul. O programa vai construir, em quatro anos, 752 unidades habitacionais. O governo também está reassentando, pelo Prosamin+, com diversas soluções de moradia, mais de 2,3 mil famílias das comunidades da Sharp, Manaus 2000 e Conjunto Industriário.

Desde outubro de 2022, o Governo do Amazonas já realizou o pagamento de 491 famílias do Prosamin+. Quarenta e duas delas recebem os cheques nesta segunda-feira, durante a inauguração do Residencial Rodrigo Otávio. O trabalho está sendo intensificado por conta da previsão de aumento das chuvas neste mês de abril.

Nova identidade e inovações

Com a entrega do Parque Residencial Rodrigo Otávio, o governador Wilson Lima apresenta uma nova identidade ao programa, criado há 16 anos para sanear e recuperar áreas degradas pela ocupação desordenada ao longo de igarapés de Manaus. O novo habitacional tem tipologia moderna e mais integrada à arquitetura da cidade apresentando várias inovações, em comparação com outras edições do programa.

Diferente de outros nove conjuntos construídos, em gestões anteriores, os residenciais do novo Prosamin+ estão sendo entregues regularizados, com habite-se e título definitivo emitido pela Superintendência de Habitação (Suhab).

“O governador Wilson Lima está dando início a uma nova fase para a entrega de unidades habitacionais que é uma prioridade no governo dele. Unidades que são dignas de moradia, já com regularização, que antigamente não era entregue dessa forma, com apartamentos perfeitamente habitáveis e sem dúvida é a melhor unidade habitacional sendo entregue em nosso estado” disse o diretor-presidente da Suhab, Jivago Afonso Domingues.

Também é o primeiro residencial da história do Prosamin com vaga de estacionamento por apartamento. Também é o primeiro com iluminação em LED, de alta eficiência energética, nas áreas comuns e preparado para receber ar condicionado split, sem precisar quebrar as paredes, como nos antigos.

O residencial ocupa uma área de 3.881,59 metros quadrados, possuindo 2.327,04 metros quadrados de área construída. São 32 unidades habitacionais distribuídas em quatro blocos de quatro pavimentos e dois apartamentos por andar. Cada apartamento tem 50,65 metros quadrados de área. São unidades com dois quartos, sala e cozinha em conceito aberto, banheiro com acessibilidade e varanda. O nome do residencial também é uma escolha dos moradores, que decidiram por votação.