Primeiro Alerta de Cheias de 2021 para Manaus será divulgado nessa quarta-feira (31)

Por meio de transmissão via Youtube, o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) vai divulgar nesta quarta-feira, dia 31/03, às 10h (horário de Manaus) e às 11h (horário de Brasília), o 1º Alerta de Cheias Manaus 2021.

Neste ano, além da previsão para a cota máxima que o rio Negro deverá atingir em Manaus neste período de cheia, o prognóstico será estendido para os municípios de Manacapuru (AM) e Itacoatiara (AM).

A partir desta divulgação do SGB-CPRM, empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia, as autoridades de Defesa Civil passam a planejar ações, se necessário, para prevenir as consequências de um evento de cheia extrema, que pode atingir as comunidades da região amazônica, pela proximidade em relação aos cursos d’água e a sua alta dependência dos rios como vias de transporte.

O evento terá a participação da pesquisadora em Geociências Luna Gripp, responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico (SAH) da Bacia do Amazonas Ocidental; de Renato Cruz Senna, meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e do Major Hélcio Cavalcante, chefe do Departamento de Resposta ao Desastre e Suporte da Defesa Civil do estado do Amazonas.

Comentarios