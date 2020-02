Primeira criança encaminhada para cirurgia cardíaca em São Paulo retorna a Manaus

O primeiro paciente encaminhado pelo Governo do Amazonas para cirurgia cardíaca em São Paulo retornou a Manaus nesta sexta-feira (28/02). Yran Lucas, de um ano e seis meses, foi operado no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, no dia 4 de fevereiro, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A iniciativa é apenas uma das ações da gestão estadual para reduzir o tempo de espera de pacientes que aguardam por cirurgia cardíaca no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na zona norte de Manaus. Após a reestruturação feita pelo governo, a unidade já realizou quase 100 cirurgias neste ano.

O procedimento realizado no pequeno Yran foi para corrigir uma comunicação interventricular (sopro no coração), cardiopatia com a qual ele vivia desde o nascimento. No desembarque do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, a mãe da criança, Mairucy Alencar, falou sobre o alívio de voltar para casa com o filho saudável.

“O sentimento é ótimo, né, graças a Deus, voltar para a minha cidade. E graças a Deus foi tudo bem, foi um sucesso a cirurgia. Foi tão assim repentina a recuperação dele que os médicos falaram que se admiraram dele, porque três dias ele ficou na UTI, quatro dias ele ficou na enfermaria, e já foi embora para a casa de apoio. Falaram que ele se recuperou muito bem”, afirmou.

“Agora eu vejo que o meu filho está curado e saudável, porque comida ele não comia também, ele não comia nada, ele queria só peito. Agora não, ele come, ele brinca, ele corre, não fica mais cansado”, acrescentou Mairucy, que foi orientada pelo HCM sobre os cuidados na recuperação do filho pelos próximos três meses. Ainda no hospital de São José do Rio Preto, ela recebeu instruções por meio do Programa Pedi (Parent Education Discharge/Instructions), realizado em parceria com a fundação norte-americana Children’s HeartLink.

Mairucy também avaliou como positiva a assistência recebida pela equipe da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), desde a renovação dos exames no Francisca Mendes até os trâmites para o processo de TFD, incluindo as providências para regularização dos documentos da mãe e do filho e abertura de conta corrente para depósito da ajuda de custo.

“Para mim foi ótimo, graças a Deus, sempre eles estavam me apoiando, me ajudando. Quando tinha alguma dúvida ou quando eu estava precisando, eu falava com eles. Eu não tenho o que me queixar, graças a Deus foi ótimo para mim”, disse.

Segundo paciente

Após a liberação da equipe médica do Hospital Francisca Mendes, a segunda criança encaminhada para cirurgia em São José do Rio Preto foi Diego Rodrigues Júnior, de 6 anos, que também tinha diagnóstico de comunicação interventricular no coração. Ele e os pais embarcaram para o município do interior de São Paulo no dia 19 de fevereiro, e a cirurgia foi realizada com sucesso na última terça-feira (25/02). Segundo a coordenadora da Assistência Social da Susam, Maria Mazzarello, o paciente deve receber alta na próxima terça (03/02).

“Ele já está na enfermaria, passou dois dias na UTI se recuperando da cirurgia, mas na próxima terça já deve receber alta. A mãe e o pai, que acompanharam a criança, estão em um apartamento alugado próximo do HCM, e já disseram que ele está ótimo”, disse Mazzarello. Por ter passado por uma cirurgia torácica, Diego deve ficar em São José do Rio Preto por no mínimo 21 dias após o procedimento, quando poderá ser liberado para viajar de volta a Manaus.

Cirurgias em Manaus

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, a realização de cirurgia por TFD não é a única medida tomada pelo Governo do Amazonas para reduzir o tempo de espera de quem está na fila da cirurgia cardíaca. A atual gestão iniciou ainda no ano passado um plano de reestruturação do Hospital Francisca Mendes, que é referência regional em cardiologia de alta complexidade.

O processo de reestruturação já vem apresentando resultados positivos. No mês de janeiro, o hospital aumentou em 87% o número de cirurgias cardíacas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2020, foram feitos 58 procedimentos na unidade, enquanto até esta sexta-feira (28/02) foram realizados 37, totalizando 95 cirurgias neste ano.

De acordo com o diretor do Francisca Mendes, Braz Santos, além das crianças do Amazonas que estão fazendo cirurgia cardíaca em São Paulo, por meio do programa TFD, a unidade em Manaus continua com o fluxo crescente de cirurgias e procedimentos.

