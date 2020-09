PRF apreende carregamento de madeira ilegal na BR-174

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 89,17 m³ de madeira transportada de maneira ilegal na BR-174 (Manaus-Boa Vista). As primeiras apreensões ocorreram na manhã da última sexta-feira (4) no KM 884.

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a duas combinações de veículos que chegavam na cidade de Manaus.

Em apenas três dias

Os policiais, após fiscalização minuciosa nos documentos de origem florestais (DOF), constaram diversos indícios de fraudes como locais de carregamento divergente do especificado no documento, quantidade diferente da medição já considerando a tolerância da legislação ambiental, empresa com indícios de fraude no manejo entre outras situações constatadas pela perícia da Polícia Federal.

A madeira seria transportada para o estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro. No domingo, por volta das 2h, uma nova apreensão foi feita quando policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento e abordaram uma combinação que estava chegando à cidade de Manaus.

Os policiais solicitaram os documentos da carga e após fiscalização minuciosa no DOF e análise macroscópica identificaram diversas peças de madeira com espécie divergente no documento o que caracteriza o crime ambiental.

Polícia Federal

Diante da constatação do crime ambiental o condutor foi encaminhado à Polícia Federal. Os crimes para enquadramento foram de falsidade ideológica e transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida. Em todas as ocorrências as empresas responsáveis pelo transporte, venda e compra da madeira são responsabilizadas.

*Com informações da assessoria

Comentarios