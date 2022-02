Previne Brasil: Manaus é a primeira do ranking entre as capitais

A rede de saúde, da Prefeitura de Manaus, fechou o segundo quadrimestre do ano na 4ª posição do ranking do Índice Sintético Final (ISF) das capitais brasileiras, encerrando o período com 63,9%. O índice é a média dos percentuais individuais de cada um dos sete indicadores do programa Previne Brasil e serve de base para a avaliação, pelo Ministério da Saúde, do desempenho e da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, para fins de financiamento das ações de saúde.

Com esse resultado, a capital amazonense ficou na frente de grandes cidades como Belo Horizonte (MG – 44,1%), São Paulo (SP – 43,3%) e Florianópolis (SC), considerada referência em organização de atenção primária à saúde, que registrou no período 33,2%.

A secretária Shadia Fraxe faz agora uma live, ao lado do prefeito David Almeida, falando sobre o programa Previne Brasil na capital amazonense.

#Portal AM News