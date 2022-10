Preso um dos suspeitos pela morte do delegado Aldeney Goes

Na manhã deste domingo (30/10), foi preso na cidade de Araguaína, em Tocantins, Deyvide José Santos, conhecido como ‘Jereba’, identificado como um dos envolvidos na morte do delegado da Polícia Civil do AM, Aldeney Goes Alves. A informação foi confirmada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em sua rede social.

Segundo o Delegado-Geral da Polícia Civil paraense, Walter Resende, as buscas continuam para localizar Mikael de Souza, identificado como sendo segundo envolvido no latrocínio. “Existem outros envolvidos que já temos identificação. Agora é questão de realizarmos as prisões ainda em estado flagrancial em razão de, desde sexta-feira, os órgãos de segurança do estado estarem em perseguição ininterrupta aos criminosos” declarou o delegado Resende.

O crime

Aldiney Gomes de Alves estava de férias na capital paraense com a família. Ele foi baleado dentro de uma famárcia localizada na avenida Senador Lemos, em Belém. A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu.