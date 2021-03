Preso idoso que teria participado de roubo em frigorífico, na Cachoeirinha

Um idoso de 61 anos foi preso em um condomínio de luxo em Manaus, nesta quinta-feira (25), suspeito de participar do roubo de R$ 57 mil de um frigorífico. Segundo a Polícia Civil, ele era o motorista que dava apoio aos assaltantes. As informações são do G1.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), delegado Denis Pinho, o crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2020 no estabelecimento localizado no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul da capital. Para a polícia, o suspeito confessou o crime e alegou que tinha a função de dirigir o veículo no dia do assalto.

Além do idoso, que está preso em cumprimento de mandado de prisão temporária, outras três pessoas estão sendo investigadas por suspeita de envolvimento nesse crime.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra um motoboy do frigorífico chegando à empresa com uma mochila em que estavam R$ 57 mil em dinheiro. Um suspeito já aguardava o rapaz no local, que é rendido. Em seguida, o assaltante foge com a mochila e a motocicleta.

Agora, a Polícia Civil investiga quem repassou a informação de que esse valor seria transportado.

“Esses indivíduos tinham a informação que a rota dos valores era feita por um funcionário em uma moto, que tinha a função de recolher a renda dessa empresa, que são várias filiais. Quando chegou na última empresa, que os assaltantes sabiam que a rota final seria ali, tinha um veículo dando apoio próximo ao local, um desses indivíduos desceu armado, esperou, abordou esse motoqueiro, levou a renda e o veículo foi roubado também”, disse o delegado

O idoso preso, segundo a polícia, dava apoio aos criminosos em um carro que estava estacionado próximo ao local. Ele foi preso nesta quinta-feira em um condomínio no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus. A polícia contou que ele possui um padrão de vida de classe média.