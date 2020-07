Preso homem que arrastou idosa durante assalto na Zona Leste

David Comett Oliveira foi preso no final da tarde desta sexta-feira (10), na rua Pantanal, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O suspeito confessou ter arrastado uma idosa de 68 anos por cerca de 30 metros, durante uma tentativa de assalto ocorrida na rua Almir Cardoso, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do capitão Maylon da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes receberam denúncia anônima informando que o veículo, modelo Siena, de cor vermelha, utilizado para arrastar a idosa estava parado em via pública.

“Fomos até o local indicado na denúncia e recebemos a informação de que David estava em uma residência próxima. Conseguimos localizá-lo, juntamente com a proprietária do carro que relatou apenas alugar o veículo para ele trabalhar como motorista de aplicativo. Ele confessou o crime e, infelizmente, uma senhora de idade foi vítima dessa ação tão cruel. Com a grande divulgação da imprensa foi possível chegar até ele”, destacou o capitão.

Testemunhas da área apontaram David como autor de outros roubos. O suspeito não reagiu a prisão e o carro foi aprendido. Ele foi levado ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi reconhecido pela idosa.

