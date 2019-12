Preso homem investigado por esquema criminoso de pirâmide financeira

MANAUS – A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob comando do delegado Aldeney Goes, titular da especializada, cumpriu na tarde de segunda-feira (16/12), por volta das 14h, mandado de prisão preventiva em nome do venezuelano Rafael Martins Suarez Salazar, 41, investigado pelo envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que teria lesado mais de 100 pessoas e desviado cerca de R$ 5 milhões. A prisão ocorreu em um condomínio situado na avenida Alaska, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, as investigações em torno do caso tiveram início na metade deste ano. Goes informou que Rafael e outro indivíduo identificado como André Luiz Athayde Gomes, que já está sendo procurado pela equipe da especializada, são sócios de uma empresa que atua no mercado financeiro, na prática de venda de criptomoedas.

“Os interessados no serviço oferecido pela dupla se iludiam com as promessas de ganhos elevados com as criptomoedas e acabavam vendendo veículos, resgatando dinheiro da poupança e aplicando no negócio. No início as vítimas tiveram retorno do investimento, porém, nos últimos dois meses os infratores não realizaram mais os pagamentos dos rendimentos, que caracterizou o crime de estelionato”, ressaltou Goes.

Após a equipe da especializada tomar conhecimento sobre o caso, iniciaram-se as investigações e os indivíduos foram identificados. “Em seguida, representei pelo pedido de prisão preventiva em nome deles. A ordem judicial foi expedida no dia 11 dezembro de 2019, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Plantão Criminal”, disse o delegado.

Prisão

Durante a prisão de Rafael, também foram apreendidos com ele três veículos, sendo uma picape da marca Chevrolet, modelo S10, de cor preta; um automóvel Fiat Toro de cor branca; e um Jeep Grand Cherokee de cor branca, todos frutos de desvios dos valores.

Procedimentos

Encaminhado ao prédio da especializada, Rafael foi indiciado por estelionato. Após os procedimentos policiais, ele será encaminhado para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.

