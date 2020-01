Preso envolvido no crime da engenheira morta no 28 de Agosto

Preso nesta quinta-feira, suspeito de assassinar a engenheira Andréia Defevari Vasconcelos,de 46 anos, Jeferson Borges trabalhava para a vítima, de acordo com as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil.

Segundo o suspeito relatou à Polícia Civil, a motivação para o crime foi agiotagem (prática de empréstimo de dinheiro fora do mercado de crédito formal). De acordo com ele, em relatos à PC, Andréia era agiota e havia feito um empréstimo de uma elevada quantia em dinheiro e estava exigindo que Jeferson fizesse a cobrança.

O homem relatou à polícia que ela estava ‘forçando a barra’ e por isso a matou. De acordo com o delegado Paulo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Jeferson Borges é um ‘assassino frio’.

O crime

O corpo da vítima foi encontrado dentro de um carro modelo Honda Civic, de cor prata e placas JXS-6773, no último sábado (4) estacionado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na zona Centro-Sul da capital.

A polícia conseguiu imagens da câmera de segurança. Na sexta-feira (3), as câmeras captaram o momento em que Jeferson chegou pilotando uma motocicleta, da montadora Honda, modelo Bros de cor preta na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

As imagens mostram em seguida que Jefferson entrou no carro da vítima. Horas mais tarde, no dia 4, Andreia foi encontrada morta por familiares dentro do próprio automóvel, rastreado pelo Serviço de Posicionamento Global (GPS).

O suspeito foi encaminhado para a sede da DEHS. A polícia civil segue com diligências em torno do caso. Mais detalhes sobre a dinâmica do crime serão concedidos na sexta-feira (10) em coletiva de imprensa.

