Preso envolvido em morte de jovem da etnia Sateré-Mawé

Durante a noite desta sexta-feira (17), a polícia conseguiu prender Emerson de Souza Arevalo, 24, apontado como um dos envolvidos no assassinato do jovem Melquisedeque Santos do Vale, 20, ocorrido na quinta-feira (16), dentro de um ônibus da linha 444, bairro Tarumã.

Em depoimento, ele disse que não foi o autor do disparo que matou Melquisedeque. À polícia revelou o nome dos outros envolvidos no crime brutal.

Emerson é um velho conhecido da justiça, tendo várias passagens por assalto e envolvimento como integrante de quadrilha.

O crime

O grupo de três assaltantes entrou no coletivo vestidos de gari na avenida Torquato Tapajós. Tempo depois anunciaram o assalto obrigando o motorista a desviar para a avenida Santos Dumont. Ao saírem do ônibus, um deles atirou na cabeça de Melquisedeque, pertencente à etnia Sateré Mawé.

