Preso em Curitiba suspeito de estrangular e matar jovem em Manaus

O suspeito de matar por estrangulamento Silvane dos Santos Costa, de 25 anos, em Manaus, foi preso nesta segunda-feira (24), em Curitiba, no Paraná.

De acordo com a Polícia, o homem foi localizado e preso por equipes da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros-AM) e da DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) será encaminhado para Manaus, onde vai responder pelo crime.

Crime

No dia 12 de outubro, a vítima foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, localizado na rua Cristóvão Colombo, no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

O crime aconteceu três meses após a separação da jovem do seu ex-marido.

De acordo com o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima também foi encontrada sem calcinha, com suspeita de um possível abuso sexual. Objetos como o celular e a chave do apartamento não foram localizados.