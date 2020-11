Presidentes dos Creas do Norte se reúnem em Manaus

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) recebe nos dias 5 e 6 de novembro, na sede do Conselho Regional, os presidentes dos Crea’s Pará, Tocantins, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia para a última reunião do ano do Fórum de Presidentes do CreaNorte.

No primeiro dia de encontro, estiveram presentes integrantes da diretoria do Conselho Regional do Amazonas, vice-presidente Eng. Arlindo Pires, tesoureiro Eng. Samir Oliveira, secretário-adjunto Eng. Paulo Francisco, além da Conselheira Federal, Alzira Miranda, o Diretor Geral da Mútua Prof. Sanches e os presidentes: Eng. Civil Édson Kuwahara, Crea-AP; Eng. Civil Carlos Renato, Crea-PA; Eng. Agr. Wolney Costa, Crea-RR; Eng. Ftal Carlos Antônio, Crea-RO; Eng. Civ. Marcelo Costa, Crea-TO, coordenador do CreaNorte; Eng. Agr. Carminda Luiza, Crea-AC e coordenadora-adjunta do CreaNorte.

O Fórum de Presidentes do CreaNorte é o colegiado que tem por objetivo discutir assuntos de interesse regional, como o funcionamento do Sistema Confea/Crea no âmbito das unidades de ação institucional entre os Regionais do Norte, visando buscar a uniformização de procedimentos e à maximização da eficiência e da eficácia.

*Com informações da assessoria

