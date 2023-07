Presidente Figueiredo recebe o programa Mania de Ler, nesta quarta-feira (12)

O programa Mania de Ler chega ao município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (12/07), onde a biblioteca volante, integrante da iniciativa, irá cumprir uma agenda de pontos de encontro entre os livros e os pequenos leitores até 10 anos de idade.

O município irá receber duas bibliotecas volantes, cada uma com o acervo de mais de 1.200 livros da literatura clássica regional, nacional e mundial, além dos gibis, livros de aventura e os sensoriais.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Mania de Ler, que contempla a biblioteca volante, será levado pela segunda vez ao município, sendo a primeira em 2019.

A coordenadora do projeto, Oiana Couto, conta que, geralmente, o Mania de Ler é promovido no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, contudo, periodicamente, várias parcerias são firmadas com instituições, escolas, comunidades e municípios. A ideia é tornar o livro presente nas ruas e em lugares públicos. “O Mania de Ler oportuniza a circulação de edições locais e celebra marcos importantes da leitura, realiza encontros entre escritores e leitores tanto na capital, quanto no interior do estado”, disse Oiana.

Em Presidente Figueiredo, os veículos adaptados estarão à disposição do público infantil, durante três dias, em endereços distintos:

Quarta-feira (12/07) – 7h30 às 11h30

Endereço: avenida Amazonas, 120 – Centro de Presidente Figueiredo (em frente à Escola Municipal Manoel Raimundo de Andrade)

Sexta-feira (14/07) – 7h30 às 11h30

Endereço: rodovia AM 240 Km 13 – Comunidade Marcos Freire (em frente à Escola Municipal Ministro Marcos Freire)

Endereço: Rodovia 174 KM 126 – Comunidade Jardim Floresta (em frente à Escola Municipal José Assunção de Lima).