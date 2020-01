Presidente Figueiredo abre processo seletivo com mais de 300 vagas

A Prefeitura de Presidente Figueiredo – AM anuncia novo Processo Seletivo para preenchimento de vagas do quadro de pessoal.

A Ficha de Inscrição pode ser obtida no período de 13 a 17 de janeiro de 2020, conforme horário oficial de Manaus – AM, no Portal de Transparência Municipal.

Feito isso, o candidato deverá se dirigir ao Auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, localizado an Rua Urubuí, nº 113, no centro de Presidente Figueiredo – AM, no período de 20 a 22 de janeiro de 2020, das 08h às 16h, para a entrega dos documentos comprobatórios e a Ficha de Inscrição.

Objetivo da seleção é preencher 348 vagas para os cargos de: Professor Ensino Fundamental I (161); Professor de Língua Portuguesa Séries Finais (20); Professor de Matemática Série Finais (19); Professor de Educação Física (23); Professor de Ciências Séries Finais (06); Professor de História Séries Finais (06); Professor de Geografia Séries Finais (07); Professor de Língua Inglesa Séries Finais (01); Pedagogo (05); Fonoaudiólogo (01); Nutricionista (02); Psicólogo (01); Assistente Social (02); Auxiliar de Serviços Gerais (52) e Cozinheiro (42).

Os contratados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, remuneração de R$ 998,00 a R$ 2.455,35 e os requisitos para se inscrever são: Nível Fundamental e Superior nas áreas específicas.

Esta seleção será realizada por meio de Exame dos Documentos, Análise de Pontuação e Entrevista Técnica. A validade deste Processo Seletivo será de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações consulte o edital disponível em nosso site.

FONTE: PCI CONCURSOS

