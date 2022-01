Presidente da OAB/AM reafirma compromissos com a ética na política e o voto consciente

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Amazonas – OAB/AM, advogado Jean Cleuter Simões Mendonça, no último dia 12/01, em reunião com os novos membros da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral, reafirmou os compromissos da entidade com a reforma política democrática, com trabalho do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o voto consciente visando o bem comum, além da ética na administração pública.

Jean Cleuter Simões foi eleito para a presidência da OAB Amazonas no dia 16 de novembro de 2021, com 81,6% (3.068) dos votos. A Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral será composta por Carlos Santiago (presidente), Elcilene Rocha (vice-presidente ), Cassius Clei (secretário geral ), Manoel Júnior, João Darc, Anne Louise e Lorene Souza.

A Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral busca assessorar a Secional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amazonas no encaminhamento das matérias de sua competência; elaborar trabalhos escritos, inclusive pareceres, promover pesquisas, seminários e demais ações que estimulem o estudo e a discussão com propostas; cooperar e promover intercâmbios com outras organizações e comissões de objetivos iguais ou assemelhados; e em parceria com entidades da Sociedade Civil, trabalhar para melhorar a consciência política da população, a qualidade dos representantes políticos nas Casas Legislativas e administradores públicos.

*Com informações da assessoria