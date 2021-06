Presidente da Aleam solicita intervenção das Forças Armadas no AM

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), enviou, neste domingo (6), um ofício ao Governo Federal solicitando a intervenção das Forças Armadas na Segurança Pública do Estado. O pedido vem após a série de ataques de uma facção criminosa a órgãos públicos e ônibus em Manaus.

No documento, Roberto Cidade destaca o Artigo 142 da Constituição Federal que estabelece a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em casos como este.

Segundo o parlamentar, não é tolerável a ousadia dos criminosos que além de amedrontar a sociedade, depredaram patrimônios públicos.

“Num ato de total ousadia contra as forças de segurança do Estado, integrantes de uma facção criminosa incendiaram ônibus, atearam fogo em ambulâncias, órgãos públicos, agências bancárias e até em uma delegacia de polícia. O que presenciamos hoje é um absurdo que não pode ser tolerado. Precisamos garantir a segurança da população amazonense”, destacou.

Suspensão dos trabalhos

Por determinação de Roberto Cidade, os trabalhos presenciais da Aleam foram suspensos nesta segunda-feira (7), a fim de resguardar a integridade dos servidores.

As atividades vão permanecer remotas até a situação se normalizar e todos possam retornar ao trabalho em segurança.

*Com informações da assessoria

